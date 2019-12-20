Çatalca'da batan kayıktaki 3 kişiden birini kurtaran balıkçı o anları anlattı

Çatalca 'da Durusu Gölü'nde alabora olan kayıktan bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Yardım çığlıklarını duyarak batan kayığın yanına gidip Mesut Yılmaz'ı (44)kurtarmayı başaran balıkçı Mümin Özen yardım seslerini 3 kilometre mesafeden duyduğunu söyledi.

İstanbul Çatalca'daki Durusu Gölü'nde 3 kişinin bulunduğu balıkçı kayığının dün gece saatlerinde alabora olması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. Alabora olan tekneden sağ kurtulan Mesut Yılmaz (44) olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılmaz'ı kurtarmayı başaran balıkçı Mümin Özen o anları DHA'ya anlattı.

"KENDİ KAYIĞIMLA GİTTİM ONU SAZLIĞIN İÇİNDE BULDUM"

Yardım çığlıklarını 3 kilometre mesafeden duyduğunu ifade eden Özen, "Gece ezan saatlerinde insan sesi duydum. "Can kurtaran yok mu?" diye bağırıyordu. Ben kıyıdaydım, onların sesini 3 kilometre uzaklıktan duydum. Sonra kendim kayığımla gittim onu sazlığın içinde buldum. Üç kişilermiş, iki kişinin kaybolduğunu, kayığın battığını söyledi. Sonra dalgıçlar geldi, kayığın yerini gösterdik. Bir kişiyi ben çıkardım, onu götürmüşler hastaneye. Kayığın battığı yerde bir ip vardı ona kürek bağladık, işaretledik. Büyükçekmece'den geldik diye söyledi ama kendine gelince Bağcılar'dan olduğunu söyledi. Söylediklerine göre yanındaki genç olana vermişler kayığı kullanmayı. Gaz kolunu elinden kaçırmış, motor hızla dönerek devrilmiş. Kurtarılan bir kişi ile sazlıkların olduğu bataklığa baktık ama kimse yoktu. Adam donuyordu, sağlıkçıları çağırdık. Onu götürmek zorundalardı ölüyordu götürmesek." dedi.

- İstanbul