Haberler » Güncel » Çatalca'da Durusu Gölü'ndeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Haber

Çatalca'da Durusu Gölü'ndeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çatalca Durusu Gölü'nde (Terkos) kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.

20.12.2019 09:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:46 Çatalca'da Durusu Gölü'ndeki kayıp 2 kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
Durusu Gölü'nde ( ) kayıp iki kişiyi arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.

 Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri havanın kararması ve sis nedeniyle dün gece ara verdikleri arama çalışmalarına bu saba saat 08.00 sıralarında tekrar başlandı.  2 kişinin bulunması için sürdürülen çalışmalar boyunca jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Göl yolu ve çevresinde çok sayıda "Göle Girmek Tehlikelidir' tabelası olması dikkat çekti. Arama çalışmaları sürüyor.


- İstanbul

DURUSU GÖLÜ, Çatalca, Terkos, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:32   İl bazında GSYH verileri - Haber
10:32   Jandarmanın iknasıyla terör örgütü PKK'da yönetici düzeydeki 3 terörist teslim oldu - Haber
10:32   Afyonkarahisar'da tarım aracının altında kalan çocuk öldü - Haber
10:31   DHA YURT BÜLTENİ -5 - Haber
10:26   Jandarma ekipleri servisleri denetledi - Haber
08:45   İki lise öğrencisinin öldüğü kazada sürücüler serbest bırakıldı - Haber
08:42   CHP'li vekilin 'Kur'an-ı Kerim'le ilgili söyledikleri Bakan Gül'ü kızdırdı - Haber
08:20   Şüphelilerin, uyuşturucu maddelerini kuru yemişlerin içine sakladığı ortaya çıktı - Haber
07:34   Son dakika: TSK'da FETÖ operasyonu! 88 şüpheli için gözaltı kararı verildi - Haber
07:22   Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu, sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı - Haber
20.12.2019 10:33:00