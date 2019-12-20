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Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK)

KURTARILAN KİŞİ TABURCU EDİLDİÇATALCA'da Durusu Gölü'ne (Terkos) balık tutmak için açılan 3 kişi, teknenin alabora olup batması nedeniyle göle düştü.

20.12.2019 04:11 | Son Güncelleme: 20.12.2019 04:11 Çatalca'da Durusu Gölü'ne açılan 3 kişiden 2'si kayboldu, 1 kişi kurtarıldı (EK)

KURTARILAN KİŞİ TABURCU EDİLDİ

ÇATALCA'da Durusu Gölü'ne ( ) balık tutmak için açılan 3 kişi, teknenin alabora olup batması nedeniyle göle düştü. 3 kişiden birisi göldeki başka bir balıkçı teknesindeki kişilerce kurtarılırken diğer 2 kişiyi arama çalışmaları gece saatlerinde devam etti ancak sonuç alınamadı. Gölden kurtarılarak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Yılmaz (44), tedavisinin ardından taburcu edildi. Yılmaz, olayla ilgili ifadesine alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Haber:  Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA



DURUSU GÖLÜ, Çatalca, Terkos, Güncel

Kaynak: DHA

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