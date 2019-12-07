Haberler » 3. Sayfa » Çatalca'da fabrika yangını - Haberler

Çatalca'da fabrika yangını

Çatalca'da metal yapı malzemeleri yapan bir fabrikanın depo kısmındaki plastik malzemeler yandı.

07.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 07.12.2019 12:30Çatalca'da fabrika yangını
'da metal yapı malzemeleri yapan bir fabrikanın depo kısmındaki plastik malzemeler yandı. Yangına müdahale sırasında elinden bir işçi hafif yaralanırken alan havadan drone ile görüntülendi.

Yangın, 11.00 sıralarında Çatalca Elbasan'da yaşandı. Metal yapı malzemeleri üreten büyük bir fabrikanın depo kısmında bulunan plastik fitil malzemeleri henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Dumanı gören işçiler olay yerine itfaiye ekiplerini çağırdı. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın sirayet olmadan söndürüldü. Bu sırada yangın yerinde bulunan bir işçi elinden yaralandı. Dumandan etkilenen iki işçi ise sağlık ekipleri tarafından ambulansta tedavi edildi.

Yangın yeri drone ile havadan da görüntülenirken, yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belirlenecek. - İSTANBUL

Çatalca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:19 Cinayetten tutuklu şahıs tedavi için getirildiği hastaneden kaçtı - Haberler
13:17 Özel gençler, galibiyet sevincini başkanlarla yaşadı - Haberler
13:16 Başkan Ataç, Gümüşhanelilerle buluştu - Haberler
13:16 İŞKUR'dan Anadolu Üniversitesi öğrenci kulüplerine katılım belgesi - Haberler
13:14 Türkiye-Libya arasındaki kritik 'deniz mutabakatı' onaylandı - Haberler
12:54 Körfez'de gerilimi tırmandıracak hareket! Rus savunma sistemi, Libya'da ABD drone'nunu vurdu - Haberler
12:36 Merkel, Nazi toplama kampını ziyaret sırasında yalpalayıp düşme tehlikesi atlattı - Haberler
12:28 Mersin'e sokulmak istenilen bir kamyon köpek, geri gönderildi - Haberler
12:19 Ceren'in katilinin arkadaşlarının firar ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü - Haberler
12:16 İngiltere'de 14 yaşındaki müslüman kız çocuğuna İslamofobik saldırı - Haberler
7.12.2019 13:27:40