19.06.2019 11:26
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Çatalca'da hatalı sollama yapan çekici tırla kafa kafaya çarpıştı

Çatalca

Çatalca'da seyir halinde olan araç çekicisi, hatalı sollama yapması sonucu karşı istikametten gelen tırla kafa kafaya çarpıştı.

Çatalca'da seyir halinde olan araç çekicisi, hatalı sollama yapması sonucu karşı istikametten gelen tırla kafa kafaya çarpıştı. İtfaiye ekipleri şoför mahallinde sıkışan araç sürücüsünü kurtarırken, kaza sebebiyle yolun her iki tarafında metrelerce trafik yoğunluğu oluştu.

Olay saat 10.00 sıralarından Çatalca İhsaniye Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde seyir halinde olan Çetin Güzel yönetimindeki 34 LT 2778 plakalı araç çekicisi önündeki aracı sollamak istediği sırada karşı şeritten gelen Habip Akbaş yönetimindeki 34 ZBM 47 plakalı tırla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, araç çekicisi şoför mahallinde sıkışarak mahsur kaldı. Tır şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sebebiyle metrelerce trafik oluştu

Olay yerine gelen Çatalca İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler uzun uğraşlar sonucu yaralı sürücü Çetin Güzel'i kurtardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra çevredeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Kazanın meydana geldiği yerde jandarma ekipleri incelemelerde bulundu.

Öte yandan, iki aracında geçiş güzergahı tek şeritten sağlandığı için yol üzerinde metrelerce trafik yoğunluğu oluştu. İtfaiye ekiplerinin kazaya karışan araç çekicisini kaldırdıktan sonra trafik tek yönden kontrollü olarak sağlandı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
kaza, itfaiye, hatalı sollama, çatalca, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:13 FETÖ'den meslekten ihraç edilen öğretmen tutuklandı
12:12 Balıkçı teknesinin batması sonucu 2 kişinin öldüğü davada karar
12:12 Çevre yolunda akıllara durgunluk veren görüntü
12:10 Seyir halindeki otomobil yandı
12:08 Derinkuyu'da 183 kök Hint keneviri ele geçirildi
12:08 BOTAŞ Terminali Sosyal Tesislerinde lokanta yangını
12:05 Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı