ÇATALCA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

Çatalca'da düzenlenen operasyonda 10 numara yağ olarak bilinen 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

12.06.2020 11:12 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:25
Çatalca'da düzenlenen operasyonda 10 numara yağ olarak bilinen 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri ve Çatalca'da toplanan atık yağların '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt haline getirildiği ve bu akaryakıtın piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Ekipler, çalışmalarının sonucunda dün akşam saatlerinde Çatalca'da seyir halinde olan kamyonu durdurdu. Operasyonda kamyonun kasasında bulunan fiber tanklar içerisindeki 19 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ekipler tarafından kamyona ele konulurken, kamyonda bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı. Öte yandan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yılbaşından bugüne kadar düzenlenen 39 kaçak akaryakıt operasyonunda akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 69 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 464 bin 810 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. ÇATALCA’DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU

Kaynak: DHA

Etiketler: Çatalca, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Sevda Noyan’ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi Haber
Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi
Bahçeli, CHP’li Özgür Özel’e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Batman’da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Ankara’da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen’den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü Haber
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti Haber
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Haberler››Güncel››ÇATALCA'DA KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:55: Alaaddin Çevresi Tarihi Dokuya Uygun Hale Getiriliyor - Haber 11:55: Van kedileri 3 aylık aranın ardından ziyaretçileri ile buluştu - Haber 11:55: Çin'de 7, Güney Kore'de 56 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi - Haber 11:54: Alman bakana Antalya'dan mektup - Haber 11:54: Hindistan, en çok korona virüs vakasının görüldüğü 4'üncü ülke oldu - Haber 11:44: Erdoğan'dan Putin'e çok net Hafter uyarısı: Sizden güç alıyor, ateşkesi bozuyor - Haber 11:16: Son Dakika: Sevda Noyan'ın tepki çeken sözlerinden dolayı 6 yıl hapsi istendi - Haber 10:57: Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile - Haberler 09:22: Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı - Haber 09:02: Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var - Haber