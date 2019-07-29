Çatalca'da kamyonetin çarptığı kamyon sürücüsü öldü

Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişelerinde arıza yapan aracını kontrol etmek için inen kamyon sürücüsü, yoldan geçen kamyonetin çarpması sonucu öldü. Kaçan kamyonetin sürücüsü jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Kaza, saat 18.00'da Kuzey Marmara otoyolu Çatalca gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, saman balyaları yüklü 37 PU 713 plakalı kamyon sürücüsü Cengiz Yalman (43), bir arızayı kontrol etmek için aracını emniyet şeridinde durdurdu. Araçtan inen Yalman'a arkadan gelen Eyüp Mehmet Turan yönetimindeki 34 GY 0563 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kamyon sürücüsü Yalman, olay yerinde hayatını kaybederken, kazaya karışan kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun iki şeridi trafiğe kapatılarak trafik akışı diğer üç şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarma ekipleri kaçan kamyonet sürücüsünü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden Yalman'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.