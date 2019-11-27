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Çatalca'da korkutan fabrika yangını

Çatalca'da bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

27.11.2019 15:41 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:41Çatalca'da korkutan fabrika yangını
'da bir cam baskı fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın 1 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınırken ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bulunan bir cam baskı fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 bin metrekare alanda cam ve dijital baskı yapan fabrikada işçilerin çalıştığı sırada belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçilerin vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geniş alanda bulunan fabrikaya 3 farklı yerden müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri kısa sürede fabrikada çalışan işçileri tahliye ederken olay yerinde tedbir amaçlı ambulans bekletildi. Yangın, 1 saat sonra kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, işçiler büyük korku yaşadı.
Öte yandan, alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi. Görüntülerde itfaiye ekiplerinin müdahalesi görülürken kısmı yanmalar kameralara yansıdı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
(Ufuk Kıvık- Erdal Can İçelli/İHA)

Çatalca, Güncel

Kaynak: İHA

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