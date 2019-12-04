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Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi

Çatalca ile Büyükçekmece ilçelerini birbirine bağlayan yolun bir bölümü, özel mülkten geçtiği gerekçesiyle verilen mahkeme kararının ardından sökülerek yeniden düzenlendi.

04.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:50Çatalca'da mahkeme kararıyla sökülen yol yeniden düzenlendi
ile ilçelerini birbirine bağlayan yolun bir bölümü, özel mülkten geçtiği gerekçesiyle verilen mahkeme kararının ardından sökülerek yeniden düzenlendi.
Çakıl Yolu Caddesi'nin bir bölümü, bir tarla sahibinin yolun arazisinden geçtiğini belirterek mahkemeye yaptığı başvurunun lehine sonuçlanması üzerine söküldü.
Trafiğe kapatılan yola "Bu yol Yargıtayın 2019/10487 sayılı kararı gereğince trafiğe kapatılmıştır. Alternatif yolları kullanınız." tabelası asılarak, yolun önüne uyarıcı trafik lambaları, kenarına da esnek şerit ayırıcılar ile "girişi olmayan yol" levhası yerleştirildi.
Yolun ihtilafa neden olan yaklaşık 250 metrelik bölümündeki asfaltı kaldıran ekipler, yolun yerini değiştirerek asfaltı yeniledi.
Yeni yolu kullanan sürücülerden Ali Özsu, önceden tarlaya bağlanan yolu kullandıklarını belirterek, "Bu yolumuz bozuldu. Şimdi yeni yol yapıldı, memnunuz. Mülk sahibi itiraz etmiş, mahkemeyi kazanmış." dedi.
Özsu, bir müddet tarla yolu kullandıklarını, yeni yolun yapılmasıyla mağduriyetten kurtulduklarını ifade etti.
Ziya Seçilir de 11 senedir söz konusu yolu kullandığını söyledi. Mülk sahibinin davayı kazandığını anlatan Seçilir, asfaltın söküldüğü yoldan geçerken araçlarının hasar gördüğünü savundu.
Sefa Çelik ise yolu uzun süredir kullandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Yolumuz ilk yapıldığında asfalttı, çok güzeldi. Bir gecede yolun bir kısmını söktüler. Sonra bizim için kötü süreç başladı. Çok kötü olduğu için araçlarımız cip veya arazi aracı olmazsa gidemiyorsunuz, yol o kadar kötüydü. Yetkililere teşekkür ediyorum, yolu toparladılar, şimdi daha iyi."

Büyükçekmece, Çatalca, Güncel

Kaynak: AA

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