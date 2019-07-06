Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı

İstanbul Çatalca'da pikniten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada 12'si ağır 23 kişi yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.

YARALILAR ÇEVREDEKİ HASTANELERE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, 34 LPG 542 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12'si ağır 23 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, minibüsteki kişilerin Çilingoz'dan piknikten dönen fabrika işçileri olduğu öğrenildi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: