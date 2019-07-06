06.07.2019 22:44
Haberler» Güncel» Haber

Çatalca'da midibüs devrildi: 23 yaralı(2)

Çatalca

ÇATALCA'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi.

ÇATALCA'da piknikten dönenleri taşıyan midibüs devrildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 kişi yaralandı.  Kaza saat 20.00 sıralarında Ormanlı Mahallesi mevkiinde yaşandı.
İstanbul'da bir firmada çalışan işçiler ve ailelerini piknik için Çatalca'ya getiren midibüs, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 23 yaralı, başta Çatalca Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere sevk edildi.
Devrilen midibüs ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Çatalca, Güncel

Son Dakika Haberleri
00:21   İsveç'te Çin protestosu
00:20   "Ankara turizm kenti olmak zorunda"
00:10   Ekrem İmamoğlu'na "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü"
00:03   Polonya'da bir binada gaz patlaması: 3 ölü
00:02   Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Bitlis'te
00:01   GÜNDEM ÖZETİ / 7 Temmuz 2019
00:00   TIR askıda D-130 Karayolu kilitlendi