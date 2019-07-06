06.07.2019 22:31
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Çatalca'da minibüs devrildi: 23 yaralı

Çatalca

Çatalca'da devrilen minibüsteki 23 kişi yaralandı.

Çatalca'da devrilen minibüsteki 23 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hisarbeyli-Başakköy yolunda ilerleyen 34 LPG 542 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 12'si ağır 23 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de trafik akışını bir süre kontrollü olarak sağladı.
Kaynak: AA
Jandarma, Çatalca, Güncel

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