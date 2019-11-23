Haberler » Güncel » Çatalca'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası - Haber

Çatalca'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası

Çatalca'ya çok sayıda sokak hayvanın zehirlenmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

23.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 23.11.2019 16:32Çatalca'da sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası

Çatalca'ya çok sayıda sokak hayvanın zehirlenmesi hayvan severlerin tepkisine neden oldu.

Çatalca Ovayenice Mahallesi'nde ardı ardına sokak hayvanları can verdi. Çevre sakinleri hayvanlara zehirli yiyecek verildiğini öne sürdü.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma ile ilçe tarım ve orman müdürlüğü inceleme yaptı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepkiler arttı.

Çatalca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "İlçemiz Ovayenice Mahallesinde 21.11.2019 tarihinde yaşanan, sokak hayvanlarının zehirlenmesi hakkında; İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mahalle Muhtarımız, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğümüz, Zabıta Müdürlüğümüz ve İlçe Jandarma ekipleri işbirliğinde incelemeler ivedilikle yapılmıştır.  Gerekli tedbirler alınarak tahkikatlar devam etmektedir" denildi.



Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:04 Köln'de üst üste iki günde iki bomba bulundu
18:03 İstinat duvarı çöken bina sağlam çıktı
18:03 197 çocuğa kışlık giysi yardımı
18:02 Sultanbeyli'de araç kaldırımdakilere çarptı; feci kaza kamerada (3)
18:02 Taşova'da "Öğretmenler Arası Voleybol Turnuvası" düzenlendi
17:54 Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
13:42 Ukraynalı akademisyen, canlı yayında Amerikalı gazeteciye saldırdı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 18:06:13