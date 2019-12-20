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ÇATALCA DURUSU GÖLÜ'NDE KAYIP İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU (1)

Serdal ALTINTEPE/ Çatalca Durusu Gölü'nde (Terkos) teknenin alabora olmasıyla kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu.

20.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:48 ÇATALCA DURUSU GÖLÜ'NDE KAYIP İKİ KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU (1)

Serdal ALTINTEPE/ Durusu Gölü'nde ( ) teknenin alabora olmasıyla kaybolan iki kişinin cansız bedenleri bulundu.

Çatalca'da Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri arama çalışmalarına sabah saat 08.00'de tekrar başladı.  Ekipler saat 10.20 sıralarında kayıp 2 kişinin cansız bedenine ulaştı. 2 kişinin cenazesi ekipler tarafından botla kıyıya çıkarıldı.

Görüntü Dökümü

-Arama çalışmaları

-Cesetlerin bulunması

-Detaylar



DURUSU GÖLÜ, Çatalca, Terkos, Güncel

Kaynak: DHA

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