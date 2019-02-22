Çatalca'ya Üniversite Müjdesi

Kaynak: İHA

AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, Çatalca için çok güzel hayallerle yola koyulduklarını, bu hayallerin hepsini projeye dönüştürdüklerini belirtti. Projelerini anlatan Üner, "Mutlaka üniversite getireceğiz. Çatalca meydanını çok güzel bir şekilde düzenleyeceğiz" dedi.Seçim programı çerçevesinde Çatalca seçmenleriyle bir araya gelen AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner,"Çatalca'da 2014-2019 arası nerede bir metrekare asfalt varsa hepsini İBB vermiştir. İBB her yıl 5 milyon TL asfalt yardımı yapıyor. Mevcut yönetim asfalt almadıysa parke taşı almıştır, parke taşı almadıysa park malzemesi almıştır. Çatalca için çok güzel hayallerle yola koyulduk. Bu hayallerimizin hepsini projeye dönüştürdük. Binali Yıldırım ile oturduk, bütün projelerimizi tek tek görüştük. Her söylediğimiz projede ekibiyle bunların yapılıp yapılamayacağına baktık. Çatalca halkına Allah nasip ederse gelip hepsini tek tek kendisi sunacak" dedi.Çatalca üniversitesine kavuşacakBu projelerin içinden bazılarını açıklayan AK Parti Çatalca Belediye Başkan adayı Mesut Üner, "Mutlaka üniversite getireceğiz. Çatalca meydanını çok güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Bayanlarımızın ve çocuklarımızın beraber vakit geçirebilecekleri güzel bir 'Cumhuriyet Meydanı' inşa edeceğiz ve bütün Çatalcalı hemşerilerimizin sosyalleşeceği bir alan olacak. Sosyal tesis yapacağız. Büyükşehir Belediyesi'nin Florya'ya yaptığı tesislerin belki daha güzelini yapmak istiyoruz. İçerisinde düğün platolarıyla, nikah salonuyla ve çocuklarımıza uygun bir şekilde oyun aktiviteleriyle sunacağımız çok güzel bir sosyal tesis yapacağız" dedi.Kültür Merkezi yapacağızProjeleri hakkında bilgi vermeye devam eden AK Parti Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mehmet Akif Ersoy'un karşısına Kültür Merkezi yapacağız. İçerisinde nikah sarayı, tiyatro salonu, sinema salonu ve kadınlarımızın el işleri için kurs vereceği yerler olacak. Herkese açık bir alan olacak. Gerekirse 24 saat yaşanabilir bir kültür merkezi olacak. Biz 2019-2024 yıllarında buraya geldiğimizde verdiğimiz bütün sözleri tutacağız. Alnımız ak bir şekilde buraya geleceğiz" dedi.Önemli olan hizmetin gelmesiMevcut Başkan'ın 'getir yumurtayı götür civcivi' projesine dikkat çeken Üner, "Bu projenin Çatalca'ya ne kattığını bilmiyorum ama sonuçta hakkını yemeyelim, bir proje. Kaybedilen bu 10 yılı gelin hep beraber geri getirmeye çalışalım. Genel ve yerel seçimi birbirine karıştırmayalım. İdeolojik bakmayalım. Önemli olan buraya hizmet gelmesi. Çatalca Belediyesi'ni beraber yöneteceğiz" dedi. - İSTANBUL