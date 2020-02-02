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Çatalcaspor: 2-0

STAT: İsmail OğanHAKEMLER: R. Alkım Aksoy (xxx), Aykut Küçük (xxx), Yusuf Susuz (xxx)SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx), Alican (xx) (Dk. 70 Fatih Aktay x), Sinan (xxx), Cenk (xx) (Dk. 84 İbrahim), Doğancan (xx) (Dk.

02.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:18Çatalcaspor: 2-0

STAT: İsmail Oğan

HAKEMLER: R. Alkım Aksoy (xxx), Aykut Küçük (xxx), Yusuf (xxx)

SERİK BELEDİYESPOR: Orkun (xxx) - Taner (xxx), Alican (xx) (Dk. 70 Fatih Aktay x), Sinan (xxx), Cenk (xx) (Dk. 84 İbrahim), Doğancan (xx) (Dk. 80 Güven x), Burçin (xxx), Fatih Özçelik (xx), Erdi (xx), Atakan (xx), Abdulsamet (xxx)

ÇATALCASPOR: Alper (xx) - Bora (xx), İsmail (xx), Önder (xxx) (Dk. 61 Mehmet x), Ufuk (x), Burhanettin (xx), Fırat (xx), Ömer Faruk (xx) (Dk. 71 İsmail x), Ahmet (xx) (Dk. 70 Barış x), Gökhan (xx), Hüseyin (xx)

GOLLER: Dk. 46 Doğancan, Dk. 84 Güven ( Belediyespor)

SARI KARTLAR: Doğancan (Serik Belediyespor) - Bora, Burhanettin, Ahmet, Hüseyin, Barış (Çatalcaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Serik Belediyespor, Çatalcaspor'u 2-0 mağlup etti.

46'ncı dakikada gelişen Serik Belediyespor atağında kaptan Sinan'ın ortasına rakip ceza sahası içerisinde Doğancan kafayla vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

84'üncü dakikada kaptan Sinan'ın kullandığı korner atışında top ceza sahası dışında Cenk'e geldi. Bu oyuncunun yeniden ceza sahasına gönderdiği topu Güven filelerle buluşturdu: 2-0.

Maçta başka gol olmayınca Serik Belediyespor cezalı olması nedeniyle seyircisiz oynadığı maçı 2-0 kazandı.



Bora Füzesi, Fatih Aktay, Susuz, serik, Spor

Kaynak: DHA

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