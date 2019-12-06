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Çatalzeytin'de istihdam çalışmaları

Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, ilçelerinde açılan tekstil atölyesiyle 150 kişilik istihdam alanı oluşturmak istediklerini bildirdi.

06.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 06.12.2019 13:30Çatalzeytin'de istihdam çalışmaları
Belediye Başkanı Ahmet Demir, ilçelerinde açılan tekstil atölyesiyle 150 kişilik istihdam alanı oluşturmak istediklerini bildirdi.
Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Tolga İnce ile yaklaşık bin 500 metrekarelik üretim alanına sahip firmayı ziyaret eden Demir, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Demir, ilçede daha önce uzun yıllar faaliyet gösteren tekstil firmasının kapanmasıyla oluşan istihdam açığını kapatmak istediklerini söyledi.
İlçede yatırım yapabilecek firmalarla görüşme yaptıklarını anlatan Demir, "Girişimlerimiz neticesinde ihracat ağırlıklı çalışan tekstil firmasını ilçemize davet ederek anlaşma sağladık. Daha önce de aynı amaçla kullanılan ve faaliyetini sonlandırmasıyla boş kalan binada yeniden üretim başladı. Çatalzeytin'de iş ve istihdam alanı yaratmak için her türlü kolaylığı sağladığımız firma kısa sürede üretime geçti. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Firma yetkilisi Akif Yılmaz ise üretme ilk etapta 50 kişi ile başladıklarını, bu sayıyı 150'ye çıkarmak istediklerini kaydetti.
Başkan Demir vasıtasıyla ilçeye yatırım yaptıklarını dile getiren Yılmaz, "Bize gelen davetin ardından gerekli görüşmelerimizi yapıp Çatalzeytin'e yatırım kararı aldık. Üretim aşamasına kadar bizlere destek veren Başkan Demir ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Ahmet Demir, Çatalzeytin, Güncel

Kaynak: AA

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