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Çatalzeytin'deki okulda yangın tatbikatı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde itfaiye tarafından okulda yangın tatbikatı yapıldı.

04.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:59Çatalzeytin'deki okulda yangın tatbikatı
'nun ilçesinde itfaiye tarafından okulda yangın tatbikatı yapıldı.

Çatalzeytin Belediyesi Amirliği, Yunus Emre Ortaokulu öğrencilerine yönelik yangın tatbikatı yaptı. İtfaiye erleri, deprem anında yaşanabilecek olayları işleyerek, uygulamalı olarak eğitim verdi. Öğrenciler, anlatılan ve gösterilen her şeyi dikkatli bir şekilde dinledi. Daha sonra okul bahçesinde güvenli olan toplanma alanına toplanan öğrencilere itfaiye ekiplerince yangın söndürme tüpünün nasıl kullanılacağından, yangın söndürme esnasında yapılabilecekler uygulamalı olarak gösterildi. - KASTAMONU

Çatalzeytin, Kastamonu, İtfaiye, Güncel

Kaynak: İHA

4.03.2020 11:01:24