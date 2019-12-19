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Catchball takımı, Türkiye'de ilk defa Fırat Üniversitesi'nde kuruldu

İSRAİL'de sporu sosyal aktivitelerle birleştirmek amacıyla ortaya çıkan Catchball sporu, Türkiye'de ilk defa Elazığ'ın Fırat Üniversitesi'nde hayata geçirildi.

19.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:08Catchball takımı, Türkiye'de ilk defa Fırat Üniversitesi'nde kuruldu

İSRAİL'de sporu sosyal aktivitelerle birleştirmek amacıyla ortaya çıkan Catchball sporu, 'de ilk defa 'ın Fırat Üniversitesi'nde hayata geçirildi. Fırat Üniversitesi Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, gönüllü kız öğrencilerle birlikte Catchball Türkiye takımını kurduklarını söyledi.

Kadınların fiziksel aktiviteye katılmaları ve liderlik becerilerini geliştirmeleri amacıyla İsrailliler tarafından hayata geçirilen top oyunu Catchball, Elazığ'da hayata geçirildi. Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu, Uluslararası Catchbal Federasyou (ICF) ile iletişime geçip takım kurma, lig ve organizasyon düzenleme yetkisini aldı. Türkiye'de Catchball oyununu geliştirip yaygınlaştırarak, federasyonlaşma sürecini başlatacaklarını ifade eden Devecioğlu, Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde öğrenim gören, daha önce hentbol ve voleybol oynamış, gönüllü kız öğrencilerle birlikte Catchball Türkiye takımını kurarak, resmi olarak başladıklarını söyledi.

CATCHBALL NEDİR?

Catchball, İsrail'de geliştirilen bir takım top oyunu. Oyun, voleybol sahasında 6 kişilik iki takım arasında oynanıyor. Oyunun amacı, topu filenin üzerinden geçirerek rakibin sahasında yere vurmak ve rakibin aynı çabasını engellemektir. Catchball ve voleybol arasındaki temel fark, Catchball oyuncularının pas geçmeden önce iki eliyle topu yakalamaları gerektiğidir.



Fırat Üniversitesi, Türkiye, Elazığ, İsrail, Güncel

Kaynak: DHA

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