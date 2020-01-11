Catherine Zeta Jones fal baktırdı

Sosyetik isimlerin kapısını aşındırdığı, 'müşteri kabul etmeyen falcı' olarak nam salan 'falcı Gülsüm'ün methini duyan dünya starı, geleceğe dair ipuçları öğrenebilmek adına kahve falı baktırmak istedi. St. Regis Otel'de konakladığı odaya Falcı Gülsüm'ü getirten Jones, hayatında ilk kez içtiği Türk kahvesini nasıl kapatacağını bilmediği için Gülsüm'den yardım aldı.& ;
Adet gereği dileğini tutarak fincanını çeviren dünya starı, fal seansı sırasında duyduklarına inanamadı. Catherine Zeta Jones sonuçtan o kadar memnun kaldı ki kahve falına karşılık bin dolar bahşiş verdi. Falcı otel odasından çıkarken ünlü ismin son sorusu 'Dileğim gerçekleşecek mi?' oldu. Jones, oğlu Dylan ve kızı Carys Zeta Douglas hakkında da ileriye dönük bilgi almak istedi.