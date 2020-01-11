Catherine Zeta Jones fal baktırdı

Bir hafta boyunca çocuklarıyla İstanbul 'un altını üstüne getiren Hollywood yıldızları Michael Douglas ile eşi Catherine Zeta Jones ülkemizden ayrıldı, fakat yankıları hala sürüyor. Seyahati sırasında Osmanlı yemeklerinin sunulduğu bir restoranda yemek yiyen ve özellikle tatlılara bayıldığını söyleyen Catherine Zeta Jones'un kahve falı baktırdığı ortaya çıktı.& ;& ;

Sosyetik isimlerin kapısını aşındırdığı, 'müşteri kabul etmeyen falcı' olarak nam salan 'falcı Gülsüm'ün methini duyan dünya starı, geleceğe dair ipuçları öğrenebilmek adına kahve falı baktırmak istedi. St. Regis Otel'de konakladığı odaya Falcı Gülsüm'ü getirten Jones, hayatında ilk kez içtiği Türk kahvesini nasıl kapatacağını bilmediği için Gülsüm'den yardım aldı.& ;







Adet gereği dileğini tutarak fincanını çeviren dünya starı, fal seansı sırasında duyduklarına inanamadı. Catherine Zeta Jones sonuçtan o kadar memnun kaldı ki kahve falına karşılık bin dolar bahşiş verdi. Falcı otel odasından çıkarken ünlü ismin son sorusu 'Dileğim gerçekleşecek mi?' oldu. Jones, oğlu Dylan ve kızı Carys Zeta Douglas hakkında da ileriye dönük bilgi almak istedi.



