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Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

Aktör Michael Douglas, eşi oyuncu Catherine Zeta-Jones ve çocuklarıyla tatil için İstanbul'a geldi.

03.01.2020 17:54 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:56
Aktör Michael Douglas, eşi oyuncu Catherine Zeta-Jones ve çocuklarıyla tatil için 'a geldi.
THY'e ait tarifeli uçakla 'nın Darüsselam kentinden İstanbul Havalimanı'na ulaşan ünlü çiftin yanlarında çocukları Dylan (19) ve Carys (16) de yer aldı.
Pasaport işlemlerinin ardından korumalar eşliğinde bagaj bölümüne geçen Douglas, Zeta-Jones ile çocukları burada bir süre bekledi.
Çocuklarını bagajı teslim alması için burada bırakan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.
Bazı yolcu ile çalışanların Douglas ile Zeta-Jones'un fotoğraflarını çektiği ve ilgi gösterdiği görüldü.
Douglas ile Zeta-Jones, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı.
Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

Catherine Zeta Jones, Michael Douglas, Tanzanya, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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