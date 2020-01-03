Haberler » Magazin » Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi - Magazin

Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

Aktör Michael Douglas, oyuncu eşi Catherine Zeta-Jones ve çocuklarıyla birlikte tatil için İstanbul'a geldi

03.01.2020 19:41 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:41 Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi

THY'e ait tarifeli uçakla 'nın Darüsselam kentinden Havalimanı'na ulaşan ünlü çiftin yanlarında çocukları Dylan (19) ve Carys (16) de yer aldı.

Pasaport işlemlerinin ardından korumalar eşliğinde bagaj bölümüne geçen Douglas, Zeta-Jones ile çocukları burada bir süre bekledi.

Çocuklarını bagajı teslim alması için burada bırakan çift, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadı.

Bazı yolcu ile çalışanların Douglas ile Zeta-Jones'un fotoğraflarını çektiği ve ilgi gösterdiği görüldü.

Douglas ile Zeta-Jones, daha sonra özel araçla havalimanından ayrıldı. (Anadolu Ajansı)


Türk Hava Yolları, Tanzanya, İstanbul, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

19:41   Catherine Zeta-Jones ve eşi Michael Douglas tatil için İstanbul'a geldi - Magazin
19:41   Michael Douglas ve Catherine Zeta- Jones tatil için İstanbul'a geldi - Magazin
18:42   Hollywood'un ünlü çifti tatil için İstanbul'a geldi - Magazin
18:20   Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü - Magazin
17:51   Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı - Magazin
15:41   Güzel oyuncu Yeliz Kuvancı Tutunamayanlar ile ekranlara dönüyor - Magazin
15:14   Murat Boz'dan ayrılan Aslı Enver'in beğenisinde dikkat çeken detay - Magazin
15:09   Yılbaşı paylaşımı yapan Zeynep Yılmaz'ın fotoğrafındaki dolar detayı dikkat çekti - Magazin
3.01.2020 20:02:22