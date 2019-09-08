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Çatı katında başlayan yangın binayı sarmadan söndürüldü

Çatı katında başlayan yangın binayı sarmadan söndürüldüHATAY - Hatay'da çatı katında başlayan yangın, binanın tamamını sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

08.09.2019 18:40
Çatı katında başlayan yangın binayı sarmadan söndürüldü
HATAY - Hatay'da çatı katında başlayan yangın, binanın tamamını sarmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'nın Saraykent Mahallesi'nde bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa süre içerisinde yangına müdahale ederek, büyümeden söndürdü. Yangının sönmesiyle beraber çevredeki vatandaşlarda rahat bir nefes aldı.
Kiracı Serap R.'ye ait olan çatı katı dairesinde çıkan yangının ardından inceleme ve soruşturma başlatıldı.
Çatı katında başlayan yangın binayı sarmadan söndürüldü

İtfaiye, Hatay, Yerel

Kaynak: İHA

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