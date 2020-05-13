Çatı katında hintkeneviri yetiştirdiği belirlenen müzisyene gözaltı

Çatı katında hintkeneviri yetiştirdiği belirlenen müzisyene gözaltıDENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evinin çatı katında saksılarda yetiştirdiği hintkenevirleri, 30 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca ile jandarma tarafından yakalanan 25 yaşındaki müzisyen Nihat B., gözaltına alındı.

13.05.2020 17:57 | Son Güncelleme: 13.05.2020 18:00
Çatı katında hintkeneviri yetiştirdiği belirlenen müzisyene gözaltı
DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, evinin çatı katında saksılarda yetiştirdiği hintkenevirleri, 30 gram esrar ve ruhsatsız bir tabanca ile jandarma tarafından yakalanan 25 yaşındaki müzisyen Nihat B., gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Saraylar Mahallesi'nde yaşayan müzisyen Nihat B.'nin evinin çatı katında izinsiz hintkeneviri yetiştirdiğini tespit etti. JASAT, bugün operasyon düzenleyip, Nihat B.'yi gözaltına aldı. Özel eğitimli jandarma narkotik köpeği 'Evlat' ile 3 katlı apartmanın çatı katında yapılan aramada, Nihat B.'ye ait olduğu belirlenen 10 adet saksıda hintkeneviri, 30 gram kubar esrar, esrar tartmakta kullanılan 2 hassas terazi, esrar öğütme makinesi ve ruhsatsız 1 tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Nihat B.'nin İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Çatı katında hintkeneviri yetiştirdiği belirlenen müzisyene gözaltı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel, Haber

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