Çatı katında kafatası bulundu
Çorum'da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu.
09.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:14
Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin çalışanları binanın depo olarak da kullanılan çatı katında bir insana ait kafatası buldu. İş yeri yetkililerinin ihbarı üzerine iş merkezine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin çatı katında yaptığı çalışmanın ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ÇORUM
Kaynak: İHA