Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Çatı katında kafatası bulundu

Çorum'da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu.

09.04.2020 17:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:14
Çatı katında kafatası bulundu
Çorum 'da bir iş merkezinin çatı katında insan kafatası bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin çalışanları binanın depo olarak da kullanılan çatı katında bir insana ait kafatası buldu. İş yeri yetkililerinin ihbarı üzerine iş merkezine Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çatı katında yaptığı çalışmanın ardından kafatası incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çorum, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
İstanbul’da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı Haberler
İstanbul'da korona nedeniyle bir cadde ve bir meydan trafiğe kapatıldı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
CHP, İmamoğlu’nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı Haberler
CHP, İmamoğlu'nu tehdit eden partiliyle ilgili açıklama yaptı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Haberler ›› 3. Sayfa ››Çatı katında kafatası bulundu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:26: TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması - Haberler 18:26: AFAD koronavirüsle mücadelede 46 milyon 973 bin lira harcadı - Haberler 18:24: Küçük kız bağış kampanyası katılmak için polisten yardım istedi - Haberler 18:23: Çorum'da Korona virüs tedbirleri kapsamında 83 kişiye para cezası kesildi - Haberler 18:18: İBB Başkanı İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli adliyeye sevk edildi - Haberler 18:09: İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı