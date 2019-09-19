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Çatıda panter gören bina sakinleri ne yapacağını şaşırdı

Fransa'da bir binanın çatı katına tırmanan siyah panter, paniğine neden oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda sakinleştirici iğneyle vurulan panter, itfaiye ekipleri tarafından ele geçirildi.

19.09.2019 22:04

Fransa'da bir binanın çatısına tırmanan panter, bina sakinlerini tedirgin etti. Panter iğneyle vurularak ele geçirildi.

PANTERİ GÖREN ÇOCUK KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Fransa'nın kuzeyinde Lille kentinin yakınlarında bulunan Armentieres kasabasında siyah bir panter paniğe neden oldu. Ülkeye yasadışı yollarla sokulduğu iddia edilen panterin, bir binanın çatı katına tırmandığı görüldü. Yerel medya, yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, 6 aylık siyah panterin binanın merdivenlerinden çatı katına tırmanarak bir eve girdiği ve evde bulunan bir çocuğu korkuttuğunu bildirdi.

FRANSA'YA NASIL GETİRİLDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Panteri bulunduğu yerden indirmek için itfaiye, polis ve veteriner ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından sakinleştirici iğneyle vurulan panter, sağlıklı bir şekilde ele geçirildi. Panterin Asya ve Afrika'ya ait bir tür olduğu ve Fransa'ya nasıl getirildiğinin araştırıldığı bildirildi. Ele geçirilen panter, hayvanat bahçesine götürüldü.

Çatıda panter gören bina sakinleri ne yapacağını şaşırdı

İtfaiye, Fransa, Dünya

Kaynak: DHA

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