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Çatı katında yangın korkuttu

ANTALYA'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu.

13.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:41
Çatı katında yangın korkuttu

ANTALYA'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangın çevrede korkuya neden oldu.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa mahallesi 592 sokak üzerindeki yangın öğle saatlerinde 3 katlı bir apartmanın çatı katında meydana geldi. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, apartmanın çatı katındaki yangını kısa sürede söndürdü.

Apartmanın çevresinde önlem alan polis ekipleri olası dumandan zehirlenme ihtimaline karşın sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen ev sahibi İsmail Kapsız'a ambulansta müdahale etti. Büyük şok yaşayan Kapsız, odada televizyon izlerken balkon kısmından yangının çıktığını söyleyerek, 'Biri izmarit mi attı' Yoksa başka bir şey mi oldu, bilemiyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Muratpaşa, Güncel
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