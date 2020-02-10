Çatı katından düşen kadın, öldü

UŞAK'ta, 3 katlı apartmanın çatı katında bulunan dairenin balkonundan dengesini kaybederek düşen Gülay Öztunç (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.00 sıralarında İslice Mahallesi 2'nci Vidinli Sokak'ta meydana geldi. 3 katlı evin çatı katındaki dairede oturan Gülay Öztunç, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek pencereden beton zemine düştü. Olayı gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Öztunç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Öztunç'un öldüğünü duyan yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Öztunç'un cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.