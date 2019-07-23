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Çatı oluğuna sıkışan yaralı kuşu itfaiye kurtardı

Kütahya'da bir kurumun çatısındaki oluklara sıkışan kuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

23.07.2019 15:01 Çatı oluğuna sıkışan yaralı kuşu itfaiye kurtardı
Kütahya'da bir kurumun çatısındaki oluklara sıkışan kuş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kütahya Meteoroloji İl Müdürlüğünün çatısında sürekli kuş sesi duyan müdürlük çalışanları, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Müdürlüğe gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekibi, çatı oluğunda sıkışmış kuşu çıkarmayı başardı. Ayağına ip dolanan ve ayağından yaralanan kuş, itfaiye ekiplerince tedavi edilmek üzere Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevine götürüldü.
Kurum müdürü Zihni Kale, "Çatıdan gelen kuş seslerini duyarak olukların arasına bir kuşun sıkıştığını fark ettik. Bunun üzerine itfaiyeye haber verdik. Onlar da sağ olsunlar gelip kurtardılar." dedi.

Kütahya Belediyesi, Kütahya, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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