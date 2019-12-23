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Çatı otomobilin üzerine düştü

Olay yerinden görüntüler Karaman'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.

23.12.2019 14:47 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:49
Olay yerinden görüntüler 'da sabah saatlerinde etkili olan fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Fırtına nedeniyle Abbas Mahallesi 407. Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısının bir kısmı uçtu. Çatıdan çıkan parçalar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluşurken, polis ekipleri sokağı trafiğe kapattı.
Fırtınanın gün boyunca etkisini sürdüreceği belirtildi.
Karaman Belediyesinden yapılan açıklamada ise kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımdaki aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların duyarlı olmaları istendi.
Çatı otomobilin üzerine düştü

Karaman, Sabah, Güncel

Kaynak: AA


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