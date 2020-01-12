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Çatı temizlemek ekmek kapısı oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken karlar, birçok vatandaşın ekmek kapısı oldu.

12.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:25Çatı temizlemek ekmek kapısı oldu
'nin ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından çatılarda biriken karlar, birçok vatandaşın ekmek kapısı oldu.

Yüksekova'da etkili olan soğuk ve çetin hava hayatı olumsuz etkiliyor. Yaklaşık 6 ay boyunca süren kış mevsimi, ilçede birçok iş sektörünü de olumsuz etkiliyor. Bununla beraber ilçe merkezindeki bina çatılarında biriken karlar, pek çok vatandaşın ekmek kapısı oldu. Çatı temizleme işi yapan vatandaşlar, bu şekilde evine katkıda bulunuyor. Bir binanın tamamının temizlenmesi için dondurucu havalara rağmen 50 lira alan vatandaşlar, adeta canlarını hiçe sayıyor.

Çatı temizleyen Cemil Yılmaz, evlerine ekmek götürmek için çatıları temizlediklerini belirterek, "Yüksekova'nın kışı meşhurdur. Biz de arkadaşlarla şu an kar temizleme işi yapıyoruz. Şu an 6'ncı kattayız. Kar temizlememiz ise 3 saat sürecek gibi. Tüm zorluklara rağmen çatılara çıkıp temizliyoruz. Biliyorsunuz Yüksekova gibi yerde iş imkanları baya kısıtlı, biz de bu fırsatı değerlendirmek için bunu yapıyoruz" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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