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Çatı yangını

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

18.07.2019 22:22
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmetçik Mahallesi 2565 Sokak'ta üç katlı binanın çatısından duman çıktığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.
Yangına merdivenli araçla müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saat süren çalışmayla alevleri söndürdü, çatı katında geniş çapta hasar oluştu.
Yangının, yufka ekmeği pişirilmesi için teras katında yakılan ateşten kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi. Çatı yangını
Kaynak: AA
Pamukkale, İtfaiye, Denizli, Güncel

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