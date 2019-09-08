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Çatı yangını

Zonguldak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.09.2019 18:51
Zonguldak'ta bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Mahallesi 46 küme evlerde, 6 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Yangına müdahale eden Zonguldak, Kilimli ve Kozlu belediyeleri itfaiye müdürlüğü ekipleri binadakileri tahliye etti.
Ekipler, alevleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürdü.
Yangında binanın çatısı kullanılmaz hale gelirken, bir dairede de hasar meydana geldi.
Çatı yangını

Zonguldak, Tepebaşı, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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