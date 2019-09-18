Haberler » 3. Sayfa » Haber

Çatı yangını korkuttu

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu.

18.09.2019 17:34Çatı yangını korkuttu
Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın korkulu dakikalar yaşanmasına neden oldu. Çıkan yangında iki işçi ve iki bina sakini dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Atlınkum Mahallesi Kocaseyit Cami yanında bulunan 2101 Sokakta bir binanın çatı izolasyonu çalışması sırasında yangın çıktı. Dumanları gören mahalle sakinleri itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çatıda mahsur kalan iki işçiyi alevlerin içinden kurtardı. Ardından da binayı tahliye etti. Dumandan etkilenen işçiler ile iki apartman sakinine ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekipleri yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Altınkum, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:00 Tuzla'da patlamada kopan parça böyle düştü
18:47 Elazığ'da tefeci operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
18:46 Alacaklısına sinirlenip kendi bacağına kurşun sıktı
18:45 Soma'da maden kazası: 1 ölü
18:44 Kastamonu'da ormanlık alanda yangın çıktı
18:37 Bu acıya yürek dayanmaz: 1 ayda 2 evladını toprağa verdi
18:36 Küstüm çiçeğinin yaprağından yiyen çocuk zehirlendi