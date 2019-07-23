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Çatı yangını mahalleyi ayağa kaldırdı

BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan paniğe neden oldu.

23.07.2019 18:40 Çatı yangını mahalleyi ayağa kaldırdı
BURSA (İHA) – Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan paniğe neden oldu. Yangını söndürmek isteyen bir kişi havalandırma boşluğuna düşerek yaralanırken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 16.00 sıralarında Orhangazi'de Arapzade Mahallesi, Açıkbaştarla Caddesi Yalçın Sokak üzerinde bulunan Deniz Apartmanı'nın çatısında çıktı. Alt katında ekmek fırını bulunan apartmanın baca bölümünden çıkan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Alevler çatıyı kapladı

Çatıda zaman zaman çökmelere de neden olan yangın kısa sürede büyüyüp çatıyı kapladı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın mahallede büyük bir paniğe neden oldu.

Bir kişi havalandırma boşluğuna düştü, itfaiye eri dumandan etkilendi

Yangının çıktığı apartmanın yanında yer alan bir başka apartmanın çatı katından yangına müdahale etmek isteyen Recai Başaran (49) bastığı havalandırma boşluğu çatısının kırılması üzerine 3. kattan düştü. Boşluktaki prefabrik zemine düşen Ramazan Başaran yaralandı. Yangına müdahale eden itfaiye erlerinden birisi de dumandan etkilenirken, havalandırma boşluğuna düşen şahıs hastaneye kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Dumandan etkilenen itfaiye erine ise olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - BURSA

Orhangazi, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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