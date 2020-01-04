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Çatı yangınına TOMA'lı müdahale

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ve emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

04.01.2020 16:25 | Son Güncelleme: 04.01.2020 16:25 Çatı yangınına TOMA'lı müdahale

HAKKARİ'nin ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ve emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA'nın müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şemdinli ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde üç katlı binanın çatısından dumanların yükseldiğini gören bina sakinleri, itfaiyeye verdi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, binadaki kişileri tahliye etti, yangına müdahalede bulundu. ekiplerine emniyetin toplumsal olaylara müdahale aracı TOMA da destek verdi. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ile Belediye Başkanı Tahir Saklı bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını izledi. Belediye Başkanı Saklı, zarar gören binanın çatı katının onarılması için destekte bulunacaklarını söyledi. 



Şemdinli, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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