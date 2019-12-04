Tokat
'ın Erbaa
ilçesinde çıkan çatı yangınında 3 ev zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, yandaki iki evin çatılarına sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Erbaa, Taşova, Niksar belediyeleri itfaiye ekipleri, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve sulama araçları olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 3 evde hasar meydana geldi.
Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.