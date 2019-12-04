Haberler » Güncel » Çatı yangınında 3 ev zarar gördü - Haber

Çatı yangınında 3 ev zarar gördü

Tokat'ın Erbaa ilçesinde çıkan çatı yangınında 3 ev zarar gördü.

04.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 04.12.2019 21:51
'ın ilçesinde çıkan çatı yangınında 3 ev zarar gördü.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yesevi Mahallesi Kirazlık Caddesi'ndeki 2 katlı evin çatısında çıkan yangın, yandaki iki evin çatılarına sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Erbaa, Taşova, Niksar belediyeleri itfaiye ekipleri, Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve sulama araçları olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangında, 3 evde hasar meydana geldi.
Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.
Çatı yangınında 3 ev zarar gördü

Ahmet Yesevi Mahallesi, Tokat, Erbaa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

22:10 2019'un ilk 10 ayında istanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti - Haber
22:10 Sayısal Loto çekildi (2) - Haber
22:08 2019'un ilk 10 ayında İstanbul'u 12 milyon 690 bin 376 turist ziyaret etti - Haber
22:08 Otomobildeki cinayetin şüphelileri adliyede (2) - Haber
22:07 2019'UN İLK 10 AYINDA İSTANBUL'U 12 MİLYON 690 BİN 376 TURİST ZİYARET ETTİ - Haber
19:50 Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı - Haber
19:45 Son dakika: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ceren Özdemir cinayetine müdahil oldu - Haber
19:35 Meteoroloji'den 19 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
18:55 Kontrolden çıkan otomobil göle uçtu: 2 kişi yüzerek kurtuldu - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
22:06 Adı Babacan'ın partisiyle anılan Mehmet Şimşek, Doha'da Nusret'le çektirdiği fotoğrafı paylaştı - Haberler
21:29 Buckingham Sarayı'ndaki geceye damga vuran kare! II. Elizabeth, Trump'ın karşısında surat astı - Haberler
20:16 Meclis'te gerginlik! Sezgin Tanrıkulu'nun "Git" sözünü yanlış anlayan MHP'liler kürsüye yürüdü - Haberler
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
4.12.2019 22:12:12