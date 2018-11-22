Çatıda Asılı Kalan Güvercini İtfaiye Kurtardı

Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı
ERZURUM - Erzurum
'un Hınıs
ilçesinde ayağına dolaşan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Hınıs'ta bir apartmanın çatısında güvercin ayağında taşıdığı ipin dolaşması üzerine asılı kaldı. Güvercinin asılı kaldığını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın söndürme merdivenini uzatarak asılı kalan güvercini kurtardı. Kurtarılan güvercinin bırakılması ile birlikte uçarak gözden kaybolması bir oldu.
Erzurum,Hınıs,İtfaiye
22 Kasım 2018 Perşembe 10:37