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Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.

07.08.2019 15:09 Çatıda asılı kalan güvercini itfaiye kurtardı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ayağına dolanan ip nedeniyle çatıda asılı kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı.
İsmet Paşa Mahallesi'nde ayağına dolanan ip nedeniyle 3 katlı bir binanın çatı katında asılı kalan güvercini gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, çalışmalar sonunda güvercini, takılı kaldığı su borusundan kurtardı.
Olayı izleyen vatandaşlar kurtarılan yaralı güvercini sevdi, itfaiye ekibine teşekkür etti.
Ekipler sağ ayağı kırık olduğu tespit edilen hayvanı tedavi ettirmek için veterinere götürdü.

İtfaiye, Erbaa, Tokat, Güncel

Kaynak: AA

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