Çatıda Baygınlık Geçiren Kişiyi İtfaiye Kurtardı

12 Kasım 2018 Pazartesi 11:01



12 Kasım 2018 Pazartesi 11:01

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde tadilat için çıktığı çatıda baygınlık geçiren kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, Süleyman Çeliker isimli vatandaş, Gerali Mahallesi'nde iki katlı evinin çatısına tadilat için çıktığı sırada baygınlık geçirdi.Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı.İtfaiyenin kurduğu merdiven yardımıyla çatıdan indirilen Çeliker, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.