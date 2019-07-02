02.07.2019 20:24
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Çatıda çıkan yangındaki patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Çatıda çıkan yangındaki patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktıİSTANBUL - Üsküdar'da 5 katlı bir binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı.

Çatıda çıkan yangındaki patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL - Üsküdar'da 5 katlı bir binanın çatısında çalışma yapıldığı sırada yangın çıktı. Alevlere teslim olan çatıda meydana gelen patlama, vatandaşlarda paniğe sebep oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Çatıdaki yangın ve patlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar Barbaros Mahallesi Veysi Paşa Sokak üzerinde bir site içerisinde bulunan 5 katlı binanın çatısında çalışma yapıldığı sırasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm çatıya yayılırken, yangın nedeniyle çatıda patlama meydana geldi. Patlamayı gören vatandaşlar paniğe kapılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken, müdahale sırasında birkaç itfaiye erinin dumandan etkilendiği belirtildi. İtfaiye erlerine ayakta müdahale yapılırken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın itfaiye erlerince kontrol altına alındı.
Binanın çatısında çıkan yangın ve patlama anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde çatı alevli bir şekilde yanıyor ve çatıda patlama meydana geliyor. Çatıda çıkan yangındaki patlama anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Kaynak: İHA
İtfaiye, Üsküdar, 3. Sayfa

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