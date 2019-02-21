Çatıda Gece Karanlığında Ölümüne İzolasyon

Kaynak: İHA

İstanbul Maltepe'de gece karanlığında bir binanın çatısında iki kişi, canlarını hiçe sayarak çalışma yaptı. O anlar amatör kameraya yansıdı.Maltepe'de havada yoğun sisin etkili olduğu bir gecede, iki kişi 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak izolasyon çalışması yaptı. Hiçbir güvenlik önlemi almadan çatıda çalışan iki kişi adeta canlarını hiçe saydılar. Tedbir almadan çatıda çalışma yapan iki kişi, çevredeki bir binada oturan vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.(İHA)