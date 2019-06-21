21.06.2019 17:31
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Çatıda mahsur kalan baykuş yavruları kurtarıldı

Çatıda mahsur kalan baykuş yavruları kurtarıldı

Ordu'da bir binanın çatısında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu 'da bir binanın çatısında mahsur kalan 3 baykuş yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamaş ilçesi Danışman Mahallesi sakinleri, bir binanın çatısında baykuş yavrularının mahsur kaldığını görünce Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden alınan 3 baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Baykuş yavrularının bir süre gözlem altında tutulduktan sonra doğaya salınacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Danışman , Çamaş , Ordu , İtfaiye , Güncel

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