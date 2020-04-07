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Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı Amasya'da çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.

07.04.2020 22:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 22:33
Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
AMASYA - Amasya 'da çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı.
Amasya'nın Suluova ilçesi Borsa Mahallesi Yusuf Yekeler Caddesi'ndeki bir evin çatısında mahsur kalan güvercinin imdadına Suluova Belediye İtfaiye ekipleri yetişti. Çatıda takılı kalan güvercini fark eden çevre sakinleri "110 Alo İtfaiye İmdat" telefonu arayarak yardım istedi. İtfaiye ekipleri ihbarı alır almaz çatıda mahsur kalan güvercinin imdadına yetişti. Ayağına dolanan ipin çatıya takılması sonucu mahsur kalan güvercini önce asılı kaldığı yerden, ardından ise ayağına dolaşan ipten kurtardı.
İtfaiye merdiveni ile aşağıya indirilen güvercin kontrol edilip ayağındaki sıyrıklar pansuman yapılmasının ardından doğaya salındı. Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Suluova, Amasya, Genel

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Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı
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