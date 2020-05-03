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Çatıda mahsur kalan ördek uçtuğu altıncı evin çatısında kurtarıldı

Kütahya'da iki katlı bir evin çatısında mahsur kalan yaban ördeği, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince yoğun yağmura rağmen yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda kaçtığı altıncı evin çatısında kurtarıldı.

Çatıda mahsur kalan ördek uçtuğu altıncı evin çatısında kurtarıldı
03.05.2020 01:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 02:08
Kütahya'da iki katlı bir evin çatısında mahsur kalan yaban ördeği, Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerince yoğun yağmura rağmen yaklaşık iki saat süren çalışma sonucunda kaçtığı altıncı evin çatısında kurtarıldı.

Sultanbağı Mahallesi Gezgin Sokak'taki bir evin çatısından gelen sesler üzerine mahsur kalan ördeği fark edenler, kendi imkanlarıyla ördeği kurtaramayınca durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Kütahya Şube Müdürlüğü ile itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine kısa sürede gelen ekiplerin mahsur kaldığı çatıdan kurtarmaya çalıştıkları ördek panikleyerek önce telefon kablolarına, ardından da bitişikteki evin çatısına uçtu.
Ellerindeki ekipmanlarla kurtarma çalışmasını sürdüren ekipler, ördeği konduğu altıncı evin çatısından uçarken elleriyle yakalamayı başardı.

Yaban ördeği, herhangi bir yarasının olup olmadığının tespit edilmesi için ekiplerce Kütahya Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürüldü.
Ördeğin daha sonra doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.
Mahalle sakinlerinden Nazife Şen, AA muhabirine, evlerinin karşısında bulunan ve kullanılmayan evin çatısında bir ördeğin olduğunu fark ettiklerini dile getirerek, "Sağ olsun ekipler gelerek gereken özveriyi gösterdiler ve ördeği bulunduğu yerden kurtardılar." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Kütahya, İtfaiye, Yaban, Güncel, Haber

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