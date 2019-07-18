Çatıda sıkışan baykuş doğaya bırakıldı

Görele
'de bir evin çatısındaki pencerede sıkışan baykuş doğaya bırakıldı.
Derekuşçulu köyü Kıdır Mahallesinde bir evde tadilat yapan boya ustası İlker Tanju Fındık, çalıştığı sırada evin çatısında bulunan tele ayağı sıkışmış bir baykuş fark etti.
Fındık, baykuşu sıkıştığı yerden çıkararak doğaya bıraktı.
İlker Tanju Fındık, AA muhabirine, baykuşu bulunduğu yerden çıkararak yaralı olup olmadığını kontrol ettiğini belirterek, "Herhangi bir yerinde bir şey bulamayınca baykuşu ait olduğu yere, doğaya salıverdim." dedi.