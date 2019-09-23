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Çatıdaki ipe ayağı takılan martıyı kurtarma operasyonu kamerada

Çatıdaki ipe ayağı takılan martıyı kurtarma operasyonu kamerada Mahsur kalan martıyı itfaiye merdiven uzatarak kurtardıİSTANBUL - Pendik'te çatıda bulanan ipe ayağı sıkışan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi.

23.09.2019 10:12
Çatıdaki ipe ayağı takılan martıyı kurtarma operasyonu kamerada
Mahsur kalan martıyı itfaiye merdiven uzatarak kurtardı
İSTANBUL - Pendik'te çatıda bulanan ipe ayağı sıkışan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Çırpınan martıyı itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtarırken, kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.
Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde vatandaşlar çatıda ipe ayağı takılan ve çırpınan martıyı fark etti . Vatandaşlar martıyı kurtaramayınca olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Çatıya merdivne uzatan itfaiye ekipleri çırpınan martıyı kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Çatıdaki ipe ayağı takılan martıyı kurtarma operasyonu kamerada

İtfaiye, Pendik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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