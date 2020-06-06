Çatıdaki kovalamacada düşen polis ve hırsızlık şüphelisi yaralandı

Çatıdaki kovalamacada düşen polis ve hırsızlık şüphelisi yaralandıMANİSA'nın Soma ilçesinde, polis memuru ile peşine düştüğü hırsızlık zanlısı apartmanın çatı katından düşerek yaralandı.

06.06.2020 16:25 | Son Güncelleme: 06.06.2020 16:33
Çatıdaki kovalamacada düşen polis ve hırsızlık şüphelisi yaralandı
MANİSA'nın Soma ilçesinde, polis memuru ile peşine düştüğü hırsızlık zanlısı apartmanın çatı katından düşerek yaralandı.
Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Kurtuluş Mahallesi Çetin Dağ Caddesi'ndeki bir binada meydana geldi. Hırsızlık ihbarı üzerine polis ekipleri, olay yerine geldi. Binanın çatısında tespit edilen hırsızlık şüphelisi S.S.'yi yakalamaya çalışan ekipten 27 yıllık polis memurları 2 çocuk babası Erdal Akbolad, binanın havalandırma boşluğuna, yöneldiği yandaki binaların çatısından kaçmaya çalışan S.S. ise, kiremitlerin kırılması sonucu çatı arasına düşerek yaralandı. Yaralı polis memuru, itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasıyla bulunduğu yerden alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan S.S., karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çatıdaki kovalamacada düşen polis ve hırsızlık şüphelisi yaralandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Soma, Güncel, Haber

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