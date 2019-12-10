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Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, çatının onarımı sırasında yangın çıktı.

10.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:33Çatıdaki yangın söndürülürken sigara içti

KOCAELİ'nin ilçesinde, çatının onarımı sırasında yangın çıktı. ekipleri alevleri söndürürken, bir işçi ise aynı çatıda sigara içti.

Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir evin çatısında, onarım çalışması sırasında yangın çıktı. İşçiler yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada binada yaşayanlar dışarı çıktı. Yangına Gölcük ve İzmit'ten gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan çatıyı söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında çatıda bulunan bir işçinin sigara içtiği görüldü. 112 Acil ekibi, çatıdan inen işçilerin dumandan etkilenmiş olabileceklerini düşünerek sağlık kontrolünden geçirmek istedi. 3 işçi sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmedi.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



İtfaiye, Gölcük, Güncel

Kaynak: DHA

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