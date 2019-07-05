05.07.2019 22:21
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Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı

Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldıADANA - Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi, çatıdan bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından evin içinde yapılan çalışmayla kurtarıldı.

Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı
ADANA - Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi, çatıdan bacaya düşen kedi, itfaiye ekipleri tarafından evin içinde yapılan çalışmayla kurtarıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Adana'nın merkez ilçesi Seyhan'a bağlı Yeşiloba Mahallesi Emniyet Sokakta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evde oturan Mustafa Elmas evin içinde soba bacasının olduğu kısımda kedi sesi duydu. Elmas bunun üzerine Adana İtfaiye Müdürlüğüne durumu bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, kediyi düştüğü yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Kedinin yerinin tespit edilmesinin ardından, dikkatli bir çalışmanın ardından yavru kedi bulunduğu yerden kurtarıldı. Daha sonra itfaiye erleri kurtardıkları kediye su verdiler. Kurtarılan kedinin sağlık durumu iyi olması nedeniyle tekrar doğal ortamına bırakıldı. Çatıdan bacaya düşen yavru kedi kurtarıldı
Kaynak: İHA
İtfaiye, Seyhan, Adana, Yerel

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